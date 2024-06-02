В Красноярске ребенку рассекло голову выброшенной с балкона бутылкой

В красноярском микрорайоне Покровка восьмилетний мальчик получил травму головы из-за сброшенной с балкона бутылки. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Чернышевского. Неизвестные выбросили с балкона бутылку из-под пива, которая попала в голову восьмилетнему мальчику. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

«Мать в истерике, ребенок весь в крови — голова рассечена. Ужас какой-то», — сообщили очевидцы произошедшего.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что под Калининградом на велосипед-коляску, в которой находился двухлетний ребенок, рухнуло дерево. Инцидент произошел на Калининградской улице в городе Черняховске. Сообщается, что ребенок находился в коляске в сопровождении матери, когда на него рухнуло дерево — причины его падения не уточняются. В результате малолетнего доставили в медицинское учреждение с травмами.

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