Российский гроссмейстер провел в зоне СВО мастер-класс

Российский гроссмейстер Сергей Карякин провел в зоне специальной военной операции (СВО) мастер-класс для военнослужащих группировки войск «Центр». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Карякин навестил бойцов и сыграл с ними несколько шахматных партий. Он также поинтересовался их жизнью и бытом, ответил на интересующие их вопросы и поддержал. После сыгранных партий гроссмейстер передал бойцам подписанную им шахматную доску. Командование мотострелкового полка в ответ наградило Карякина памятной грамотой.

«Один мальчик, видно, что он занимается, играет. С ним было интересно играть, также девушка-медсестра отлично играла. Видно, что все играли хорошо и подготовленные пришли к этой игре, мне это особенно приятно. Когда я играю с военнослужащими, я понимаю, что главное — не победа, а участие. Сам процесс, чтобы им было интересно», — заявил Карякин.

31 мая Карякин рассказал, что его исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) является техническим моментом.

21 марта 2022 года решением комиссии FIDE по этике и дисциплине Карякина отстранили на полгода из-за открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Карякин подвергся атаке дрона ВСУ в Авдеевке.