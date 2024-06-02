Ультраправые пригрозили правительству Нетаньяху развалом

Ультраправые министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич пригрозили премьер-министру Биньямину Нетаньяху развалом правительства в случае принятия мирного плана США. Об этом пишет РБК со ссылкой на публикации министров в социальных сетях.

«Согласие на такую сделку — это не абсолютная победа, а абсолютное поражение. Мы не допустим окончания войны без полной ликвидации ХАМАС», — подчеркнул Бен-Гвир.

По словам министра, его партия «Оцма Йехудит» распустит правительство после принятия сделки. Смотрич заявил, что сообщил Нетаньяху о решении выйти из правительства в случае принятия сделки.

1 июня президент США Джо Байден предложил Израилю план сделки с ХАМАС, предполагающий освобождение всех заложников в обмен на полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа и возвращение палестинцев в Газу. В ответ Нетаньяху заявил, что условия постоянного прекращения огня в Газе остаются неизменными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля было названо отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху назвал трагическим инцидентом авиаудар в Рафахе.