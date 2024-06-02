Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ультраправые пригрозили правительству Нетаньяху развалом

РБК: ультраправые министры пригрозили Нетаньяху развалом кабмина за мир

close
100%
Global Look Press

Ультраправые министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич пригрозили премьер-министру Биньямину Нетаньяху развалом правительства в случае принятия мирного плана США. Об этом пишет РБК со ссылкой на публикации министров в социальных сетях.

«Согласие на такую сделку — это не абсолютная победа, а абсолютное поражение. Мы не допустим окончания войны без полной ликвидации ХАМАС», — подчеркнул Бен-Гвир.

По словам министра, его партия «Оцма Йехудит» распустит правительство после принятия сделки. Смотрич заявил, что сообщил Нетаньяху о решении выйти из правительства в случае принятия сделки.

1 июня президент США Джо Байден предложил Израилю план сделки с ХАМАС, предполагающий освобождение всех заложников в обмен на полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа и возвращение палестинцев в Газу. В ответ Нетаньяху заявил, что условия постоянного прекращения огня в Газе остаются неизменными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля было названо отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху назвал трагическим инцидентом авиаудар в Рафахе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами