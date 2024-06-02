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Китай раскрыл подробности посадки модуля на обратной стороне Луны

«Чанъэ-6» при посадке на обратной стороне Луны использовал лазерное сканирование

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China News Service

Зонд китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-6» при посадке на обратной стороне Луны использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA), передает РИА Новости.

2 июня в 6.23 (01.23 мск) модуль успешно совершил посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен, где будет развернут для проведения сбора образцов грунта с обратной стороны Луны.

В CNSA рассказали, что на расстоянии 100 метров до поверхности Луны аппарат завис, и, используя 3D-сканирование, выбрал наиболее подходящую точку для посадки, после чего начался медленный вертикальный спуск. Перед самой посадкой двигатель был выключен, и зонд в состоянии свободного падения успешно сел.

Миссия «Чанъэ-6» совершила прорыв в отношении планирования и технологий управления на ретроградной орбите Луны, подчеркнули в CNSA.

До этого сообщалось, что к российско-китайскому проекту создания лунной базы присоединились 12 стран.

Ранее в NASA назвали миссию Китая новой «космической гонкой».

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