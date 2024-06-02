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РФ рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом

Посол РФ Кураков: Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом

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Shutterstock/Eaum M

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков.

«Проблема для туристов — отсутствие прямых рейсов и дорогие билеты... Мы рассчитываем, что сюда смогут летать хотя бы чартеры, потому что такой опыт уже был с Гамбией», — сказал посол.

Дипломат отметил, что после налаживания туристического потока в Сенегал можно будет рассмотреть возможность строительства российскими предпринимателями отелей в Дакаре.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает возможность строительства портов для экспорта своей продукции в ряде африканских стран, в том числе Алжире, Египте, Сенегале и Танзании.

Незадолго до этого Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что Россия резко увеличила поставки товаров в Африку. Так, доля Африки в российском экспорте по итогам 2023 года удвоилась — до почти 5% с 2,5% годом ранее.

Ранее в США обеспокоились успехами России в Африке.

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