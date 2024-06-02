Россиянин прокусил ухо мужчине в очереди за фастфудом

В Стерлитамаке мужчина устроил потасовку в кафе быстрого питания и прокусил ухо оппоненту из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Стерлитамаке в кафе «Бургер Кинг», один из посетителей остался недоволен скоростью обслуживания и начал кричать на сотрудников заведения. Ему сделал замечание стоявший в очереди за ним молодой человек.

В ответ дебошир ударил оппонента, завязалась драка, агрессивный россиянин прокусил ухо одному из участников потасовки. Злоумышленника удалось задержать, его передали прибывавшим на место сотрудникам правоохранительных органов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Обнинске неадекватный мужчина устроил погром в пустом автобусе и сорвал пять рейсов. Мужчина без верхней части одежды заскочил в пустой автобус и начал провоцировать там драку. Он разбил камнем стекло и забрался в кабину водителя. В кабине водителя дебошир распылил стеклоочиститель, разбил камеру и ветровое стекло. Камеру он позже выдернул. После этого водителю автобуса удалось скрутить агрессора и передать его сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье дачник напал на знакомого с лопатой из-за кражи гравия.