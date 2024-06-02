Зеленского пригласили на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров Группы семи (G7), который пройдет в итальянской Апулии с 13 по 15 июня. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает агентство ANSA.

Она добавила, что на встречу также были приглашены по крайней мере около 15 стран и международных организаций.

25 мая сообщалось, что страны Группы семи рассчитывают усилить экономические и финансовые санкции против России, одной из целей станет снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.

Страны G7 также пообещали вводить санкции против организаций и физических лиц, которые помогают России приобретать материалы, технологии и оборудование для военно-промышленного комплекса (ВПК).

До этого министры финансов и экономики стран G7 на встрече не приняли окончательного решения по вопросу об использовании прибыли от замороженных в Европе активов Центробанка России.

Ранее Зеленский публично раскритиковал Байдена.