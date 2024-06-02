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Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей

В Белгороде и Белгородском районе система ПВО сбила несколько воздушных целей

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РИА Новости

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, она уничтожила несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор.

Он отметил, что, по имеющейся от оперативных служб информации, в Белгороде после отражения украинской воздушной атаки повреждений домовладений нет. При этом осколком был пробит багажник автомобиля.

В селе Севрюково Белгородского района различные повреждения были зафиксированы в пяти домах, осколками посечен один автомобиль. Кроме того, есть повреждения на линии электропередачи.

В поселке Майский в одном домовладении поврежден отлив и посечен один автомобиль. В селе Зеленая Поляна пробита кровля частного жилого домовладения. В селе Шишино осколками посечены две машины.

Все оперативные и аварийные службы работают на местах, добавил Гладков.

До этого он сообщил, что в Белгороде после утренних обстрелов есть разрушения.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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