В воскресенье москвичей ожидает до +30°С тепла

Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и температура до 30°С тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Сообщается, что в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 15°С. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от +25°С до +30°С.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве и Московской области до конца недели будет сохраняться теплая погода. По его словам, максимальная температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет находиться в пределах +21...+26°С.

Незадолго до этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге после жаркой погоды ожидается похолодание, которое уже пришло в город вместе с ливнями.

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