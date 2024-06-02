Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В воскресенье москвичей ожидает до +30°С тепла

В воскресенье москвичей ожидает облачная погода до +30°С тепла

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и температура до 30°С тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Сообщается, что в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 15°С. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от +25°С до +30°С.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве и Московской области до конца недели будет сохраняться теплая погода. По его словам, максимальная температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет находиться в пределах +21...+26°С.

Незадолго до этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге после жаркой погоды ожидается похолодание, которое уже пришло в город вместе с ливнями.

Ранее ветеринар рассказал, как помочь питомцам перенести жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами