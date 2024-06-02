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Новая Зеландия может присоединиться к AUKUS

Глава МО Новой Зеландии Коллинз допустила частичное присоединение к AUKUS

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Oliver Contreras/Global Look Press

Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз заявила, что Новая Зеландия рассматривает возможность присоединения ко второму компоненту военного альянса AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и США. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением она выступила на форуме «Шангри-Ла» в Сингапуре.

Второй компонент AUKUS предполагает совместную разработку неядерных вооружений.

«Новая Зеландия изучает возможность потенциального участия во втором компоненте AUKUS, но любые решения об участии будут приниматься нашим правительством», — подчеркнула Коллинз.

Азиатский саммит по безопасности «Диалог Шангри-Ла» — ежегодный межправительственный форум по безопасности, который проходит в отеле Шангри-Ла в Сингапуре с 2002 года. В форуме принимают участие министры обороны и другие военные лидеры стран АТР (Азиатско-тихоокеанского региона).

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Новой Зеландии есть «веские причины» для партнерства с AUKUS.

Ранее сообщалось, что Канада ведет переговоры о вступлении в AUKUS.

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