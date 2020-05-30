Медведев предупредил о последствиях позиции США по СНВ-3 и ДОН
Позиция США в отношении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и Договора по открытому небу «будет иметь серьезные последствия», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей станице «ВКонтакте».
Отношение Белого дома к данным документам приведет «к разрушению архитектуры международной безопасности», написал Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России не удалось начать серьезные переговоры с США по СНВ-3, действие которого истекает 5 февраля 2021 года.
До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.
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