Медведев предупредил о последствиях позиции США по СНВ-3 и ДОН

Позиция США в отношении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и Договора по открытому небу «будет иметь серьезные последствия», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей станице «ВКонтакте».

Отношение Белого дома к данным документам приведет «к разрушению архитектуры международной безопасности», написал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России не удалось начать серьезные переговоры с США по СНВ-3, действие которого истекает 5 февраля 2021 года.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: серьезных переговоров с США по СНВ-3 начать не удалось

— Медведев призвал США к ответственности в области Договора о СНВ