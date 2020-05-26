Токаев принял приглашение Путина приехать на перенесенный парад Победы в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принял приглашение президента России Владимира Путина поучаствовать в параде Победы в Москве, пишет РИА «Новости».

Парад Победы, перенесенный из-за коронавируса, пройдет 24 июня. Об этом объявил Владимир Путин.

Ранее власти отложили парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за угрозы распространения коронавируса. 9 мая жители Москвы и других городов наблюдали праздничный полет авиации и салют.

В России выявлено 362 тыс. заражений коронавирусом, скончались 3807 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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