Токаев принял приглашение Путина приехать на перенесенный парад Победы в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принял приглашение президента России Владимира Путина поучаствовать в параде Победы в Москве, пишет РИА «Новости».
Парад Победы, перенесенный из-за коронавируса, пройдет 24 июня. Об этом объявил Владимир Путин.
Ранее власти отложили парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за угрозы распространения коронавируса. 9 мая жители Москвы и других городов наблюдали праздничный полет авиации и салют.
В России выявлено 362 тыс. заражений коронавирусом, скончались 3807 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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