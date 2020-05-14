Россия отправила 170 тонн гумпомощи в сирийскую провинцию Хасеке

Россия отправила гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооруженных сил России в Сирии полковника Максима Герасимова.

Груз общим весом более 170 тонн погружен на автомобильный транспорт, отметил Герасимов.

Помощь будет доставлена в три населенных пункта, где отделы Центра по примирению враждующих сторон передадут ее местной администрации, после чего груз будет распределен между местными жителями, пояснил полковник.

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