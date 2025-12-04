«Ну вот сейчас довоевались». О чем рассказал Путин в интервью перед встречей с Моди

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он должен встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди и поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме. Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Об отказе Киева вывести войска

Москва предлагала Киеву вывести военнослужащих из Донбасса, но украинское правительство решило продолжить конфликт, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет.

Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», — отметил Путин.

Президент напомнил, что Россия восемь лет не признавала независимость ДНР и ЛНР, потому что «старалась наладить взаимоотношения между остальной частью Украины и этими республиками». Потом уже стало понятно, что это невозможно, что «республики просто уничтожают». В итоге было принято решение признать республики в рамках административных границ, в которых они существовали еще в советское время.

О встрече с Уиткоффом

Путин назвал «полезной» недавнюю встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, которая продлилась 5 часов. По словам российского лидера, они смогли обсудить каждый из 27 пунктов мирного плана, разбив их на четыре пакета.

На переговорах обсуждались вопросы, касающиеся американских предложений по Украине, с которыми Москва была не согласна. «Да, такие вопросы были, мы их обсуждали», — сказал Путин.

«Сказать сейчас, что конкретно нам не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, мне кажется, это преждевременно, потому что это может просто нарушить тот режим работы, который пытается организовать президент Трамп», — добавил он.

Президент России также признал вклад американского коллеги в процесс мирного урегулирования.

«Но то сложная работа и сложная миссия, которую взяла на себя администрация Трампа. Это сложно. Я говорю это без всякой иронии», — отметил он.

О «Большой семерке»

G7 продолжает оставаться важной площадкой, на которой принимаются серьезные решения, признал политик.

«Это важная площадка. Работают там, что-то решают, обсуждают. И дай Бог здоровья, дело хорошее», — сказал он India Today.

При этом Путин добавил, что «когда-то так случилось», что он сам практически перестал ездить на саммиты, поэтому возвращения в «Большую восьмерку» ему бы не хотелось.

«Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?» — подытожил он.

О великой Индии

Кроме того, Путин подчеркнул, что Индия стала великой державой и с ней нельзя больше обращаться как с британской колонией.

«Я думаю, и весь мир, и Индия поняли, что с Индией нельзя разговаривать так, как они разговаривали с ней 77 лет назад.

Индия — великая держава, а не британская колония. И всем придется принять это», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о санкциях США.

Тет-а-тет и ритуал благословения

Нью-Дели тщательно готовился к визиту российского лидера. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам проехали поливальные машины. В центре появились плакаты с фотографиями Путина и Моди и надписями на русском языке и хинди.

Жители индийского города Праяградж провели ритуал благословения Путина и Моди.

Премьер-министр Индии примет президента России в своей резиденции в неформальной обстановке тет-а-тет. «Это один из ключевых пунктов визита нашего президента, поскольку в ходе таких доверительных контактов с глазу на глаз обсуждаются самые актуальные, самые чувствительные и самые важные вопросы. На такого рода встречах и делается политика», – отметил помощник Путина Юрий Ушаков.

Курс на Восток: почему КНР и Индия стали ключевыми рынками сбыта российских энергоресурсов Российские энергетические компании проходят этап масштабной переориентации экспортных потоков. Экономические и... 26 ноября 16:55

Ожидается, что в Нью-Дели будет подписано 10 межправительственных документов, свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими и некоммерческими структурами двух стран. В частности, будет утверждена программа культурных обменов до 2030 года.

«Двусторонний саммит сигнализирует миру о приверженности Индии и России отношениям, заложенным еще в советские времена. Для Путина это возможность показать миру, что у России есть партнер мирового значения», – пишет New York Times, отмечая, что Моди будет вынужден искать хрупкий баланс, укрепляя отношения с РФ, крупнейшим поставщиком оружия для Индии, и одновременно удовлетворяя все требования Соединенных Штатов, ее крупнейшего торгового партнера.