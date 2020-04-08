ЛНР согласовала с Киевом сроки обмена пленными по формуле «11 на 8»

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) договорились с Киевом до 17 апреля обменяться пленными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольгу Кобцеву.

Она уведомила, что было достигнуто соглашение об обмене по формуле «11 на 8».

«11 отдаем, восемь забираем», — пояснила Кобцева.

Она уточнила, что крайней датой обмена является 17 апреля.

По словам Кобцевой, до этого времени Киеву необходимо совершить процессуальную очистку пленных, которые подлежат обмену.