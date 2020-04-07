Минобороны перевело довузовские училища на дистанционное обучение
Военные довузовские учебные заведения переведены на дистанционную форму обучения в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления военного образования главного управления кадров Министерства обороны России генерал-майора Игоря Муравлянникова.
В настоящее время система довоенного образования работает стабильно, в плановом режиме, отметил Муравлянников. Он подчеркнул, что училища используют электронную образовательную систему, все мероприятия между учреждениями проводятся по видеосвязи.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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