Российские военные выдвинулись к месту совместного с Турцией патрулирования в Идлибе

Российская военная полиция отправилась к месту, где начнется совместное с Турцией патрулирование в Идлибе, пишет ТАСС.

Патруль пройдет по трассе М4 от поселения Трумба, расположенного в двух километрах от Саракиба. Мероприятие контролирует российско-турецкий координационный центр. Патруль обеспечит безопасное передвижение мирных граждан по трассе М4 (Латакия — Алеппо) и гарантирует недопущение вооруженного конфликта.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня и других мерах для урегулирования ситуации в Идлибе.

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