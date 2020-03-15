Российские военные выдвинулись к месту совместного с Турцией патрулирования в Идлибе
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Российская военная полиция отправилась к месту, где начнется совместное с Турцией патрулирование в Идлибе, пишет ТАСС.
Патруль пройдет по трассе М4 от поселения Трумба, расположенного в двух километрах от Саракиба. Мероприятие контролирует российско-турецкий координационный центр. Патруль обеспечит безопасное передвижение мирных граждан по трассе М4 (Латакия — Алеппо) и гарантирует недопущение вооруженного конфликта.
5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня и других мерах для урегулирования ситуации в Идлибе.
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