Около 230 палестинцев пострадали в столкновениях с военными Израиля

Минимум 228 палестинцев пострадали в результате столкновений с военными израильской армии на Западном берегу Иордана в пятницу, 28 февраля. Об этом заявила представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха, сообщает РИА «Новости».

Части пострадавших получили ранения резиновыми пулями, другие надышались слезоточивым газом, отметила представитель Красного полумесяца. Она подчеркнула, что им всем оказана помощь на местах и в местных больницах.

Палестины пострадали в результате столкновений с израильскими военными рядом с город Наблус и в лагере беженцев Альвауар у города Хеверон.

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