Россия выделила около $500 тысяч на пресечение поставок оружия террористам

Россия выделила полмиллиона долларов США на реализацию проекта ООН по пресечению поставок оружия террористам в Центральной Азии, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

Полмиллиона долларов были выделены Россией на реализацию первой фазы проекта, отметил Небензя. Он подчеркнул, что российская сторона готова оказывать экспертную поддержку в рамках реализации проекта.

Данный проект является первой комплексной программой ООН на стыке антитеррора, разоружения и борьбы с организованной преступностью, добавил российский постпред.

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