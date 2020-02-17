Асад пообещал продолжить войну за Алеппо и Идлиб

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийская армия продолжит освобождение от террористов провинции Алеппо и Идлиб, несмотря на давление со стороны севера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

По словам сирийского лидера, невзирая на то, что освобождение провинций не станет окончанием войны или полной ликвидацией терроризма, оно будет «прелюдией» к полному поражению боевиков, которое обязательно наступит.

«Алеппо и вместе с ним вся Сирия одержали победу над страхом, который пытались посеять в наши сердца, над ненавистью, предательством и расколом. Но враги Сирии не сдались и их заговоры не прекратились, поэтому сирийцы должны быть готовы к новым битвам», — заявил глава Сирии.

Кроме того, лидер отдал дань героизму жителей провинции Алеппо, которые не сдались под давлением жесточайших условий недостатка продуктов питания, водоснабжения и электричества. Асад призвал их использовать свои «стойкость и непоколебимую волю» для возрождения города и возвращения ему лидирующей роли в сирийской экономике.

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