Минобороны показал видео сопровождения истребителей ВВС Сербии самолета Шойгу

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Минобороны России выложил на своей странице Twitter видеозапись, на которой показано сопровождение почетным эскортом истребителей ВВС Сербии самолета российского министра обороны Сергея Шойгу.

На кадрах видны два военных сербских самолета, которые на небольшом расстоянии летят рядом с бортом, где находится глава ведомства.

Отмечается, что группа сербских МиГ-29 встретила лайнер с Шойгу на его пути в Белград.

Как известно, глава Минобороны России прилетел в Сербию с рабочим визитом.