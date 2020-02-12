«Известия»: Россия создает оружие против гиперзвуковых ракет

Помимо разработки гиперзвуковых ракет, Россия занимается созданием защитных средств от них. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе.

В издании отмечают, что сейчас российские инженеры проектируют сверхдальнобойную ракету воздушного базирования, которая сможет перехватывать высокоскоростные и маневрирующие цели.

Как указано в материале, Минобороны России уже одобрили разработку способного поражать гиперзвуковые ракеты многофункционального комплекса-перехватчика (МФРК ДП), которым оснастят истребители МиГ-31 и МиГ-41.

Ранее Россия первой разработала и вооружила свою армию гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» и «Авангард».