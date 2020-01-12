Спикер парламента Ливии направится в Москву для обсуждения прекращения огня в стране

Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, являющийся сторонником Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, отправится в Москву для обсуждения прекращения огня в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника Салеха Хамида ас-Сафи.

Ожидается, что Салех отправится в Москву в воскресенье, 12 января. В рамках официального двухдневного визита в Россию он обсудит в столице инициативу по прекращению огня.

Ранее в ночь на воскресенье Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени. Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года. Правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, направленным на поиск решения конфликта в стране.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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