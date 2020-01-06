Трамп пригрозил ответным ударом Ирану в ответ на нападение на граждан и объекты США

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что США могут нанести непропорциональный удар в любое время по Ирану в ответ на любое нападение на граждан Соединенных Штатов или объекты.

«Эти сообщения в прессе будут служить уведомлением Конгрессу США о том, что если Иран нанесет удар по любому лицу или цели США, Соединенные Штаты быстро и в полной мере нанесут ответный удар, и, возможно, непропорционально», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что такое официальное уведомление Конгрессу не требуется, но предоставляется.

3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. В ответ в Тегеране заявили, что готовят удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса.

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