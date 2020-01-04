Уральский срочник сбежал из части в Забайкалье

В Забайкалье из военной части, которая расположена в поселке Большая Тура, сбежал срочник из Челябинской области Артур Хакимов. Об этом сообщает Ura.Ru.

Отмечается, что солдат рассказал о своем решении матери по SMS-сообщению, написав «Прости, я непутевый сын». На данный момент его телефонный номер находится вне зоны доступа. Проводятся розыски Хакимова.

По данным СМИ, срочник составил план побега: сначала он должен был добраться до Читы, а затем выехать в Иркутск. Перед самим побегом, уточняется, что молодой человек искал через онлайн-приложение попутные машины.

Кроме того, причины таких действий Хакимова остаются неизвестными. Представитель правозащитной организации Ксения Феткуллина добавила, что важно найти солдата живым, поскольку люди в аналогичных случаях замерзали в пути из-за большого расстояния между населенными пунктами.

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