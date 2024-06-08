Новый тип поездов начнет работать по маршруту Москва — Петербург к концу года

Поезд «Аврора» начнет курсировать между Москвой и Петербургом в декабре 2024 года. Об этом заявил гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Пястолов уточнил, что составы «Аврора» будут стартовать одновременно из Москвы и Санкт-Петербурга, и время в пути составит пять с половиной часов. «Аврора» будет состоять из пятнадцати современных двухэтажных пассажирских вагонов, общая вместимость которых составит до тысячи пассажиров.

До этого в пресс-службе Сбербанка сообщили, что Сбер в составе синдиката российских банков профинансирует строительство первой в стране высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург.

Магистраль протяженностью 679 км охватит шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.

Ранее сообщалось, что власти утвердили строительство ВСМ от Москвы до Петербурга.