Над Брянской областью сбили беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Накануне министерство обороны России сообщило, что силы ПВО в ночь на 7 июня перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией РФ.

По информации ведомства, в ходе пресечения попыток Киева атаковать российские объекты были уничтожены и перехвачены 11 беспилотников над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, шесть — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской.

6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, повредив дом, коммерческое здание и автомобиль.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали два автобуса в Белгородской области.