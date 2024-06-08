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В ВОЗ назвали место России по заболеваемости корью в Европе

ВОЗ: Россия занимает шестое место по заболеваемости корью в Европе

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fotohay/Shutterstock

Глава офиса ВОЗ в РФ Батыр Бердыклычев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия занимает шестое место по заболеваемости корью на 1 млн человек в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

«За период с января по март этого года в Российской Федерации ... было зарегистрировано 7 256 новых случаев заболевания корью. ... За период с января по декабрь 2023 года эта цифра составила 12 926 случаев. И, конечно, согласно вот этой статистике, за период с апреля 2023 года по март 2024 года Российская Федерация заняла третье место по числу новых случаев», — поделился Бердыклачев.

Он пояснил, что по относительному показателю заболеваемости на миллион человек Россия занимает шестое место.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с заболеваемостью корью на территории РФ постепенно стабилизируется. Она добавила, что ситуация с заболеваемостью корью характеризовалась ограниченным количеством очагов инфекции.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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