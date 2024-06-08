Украинского олигарха лишат недвижимости в Крыму

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что олигарх Виталий Хомутынник лишится жилья на полуострове. Его слова приводит РИА Новости.

Законопроект о национализации принадлежащей поддерживающим СВО украинским бизнесменам и чиновникам недвижимости был подготовлен региональной антитеррористической комиссией. В соответствии с ним будет изъята в государственную собственность квартира родственников Хомутынника и еще ряд объектов, «принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии».

Заявление было сделано Константиновым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

До этого квартиру Елены Зеленской в Крыму продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.