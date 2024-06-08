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Власти Белгородской области заявили об атаке по селу Малиновка

Гладков: ВСУ атаковали село Малиновка в Белгородском районе с помощью дрона

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Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска атаковали село Малиновка в Белгородском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе.

«При атаке на частный дом дрон застрял в окне и не сдетонировал. В момент атаки в доме никого не было», — поделился глава региона.

Он добавил, что оперативные службы приняли все необходимые меры — оцепили территорию по периметру, опечатали дом и организовали дежурство. Гладков уточнил, что соседние дома находятся на безопасном расстоянии.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью.

В министерстве обратили внимание, что противник применил для атаки по российской территории дрон самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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