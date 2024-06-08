Посол Армении в Украине Владимир Карапетян во время визита в Бучу

Делегация от Армении побывала в Буче. МИД РФ потребовал список погибших там в 2022 году Захарова призвала Армению предоставить список погибших в Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с предложением к «армянской стороне» передать РФ список людей, погибших в Буче во время пребывания там российских военных. Слова дипломата стали реакцией на визит в Бучу посла Армении на Украине Владимира Карапетяна и главы административного района Нор Норк города Ереван Тиграна Тер-Маргаряна. О намерении получать какие-либо списки от украинцев они не сообщали.

Россия призывает армянских депутатов передать список людей, погибших в Буче во время пребывания там российских военных. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной. Мы два года не можем добиться того, чтобы нам хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы там погибли», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, надежда на получение списка у нее возникла потому, что Армения относится к тому кругу стран, с которыми РФ сохранила какие-либо контакты.

«Мы видели, как этот город (Бучу — «Газета.Ru») посещали бесконечные делегации ЕС, США, Канады. Мы сейчас с ними не общаемся никаким образом, ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится. А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт. Очень надеемся, что список людей, которые там якобы погибли, армянские друзья передадут», — сказала Захарова.

Армяне в Буче

Слова Захаровой стали реакцией на визит в Бучу посла Армении на Украине Владимира Карапетяна и главы административного района Нор Норк города Ереван Тиграна Тер-Маргаряна. Как сообщает «Арменпресс», армянские чиновники передали лекарства для медицинских учреждений Бучи и обсудили сотрудничество.

«Мы гордимся мужеством украинского народа, который отстаивает свою свободу и независимость на поле боя. Город Ереван и район Нор Норк всегда будут поддерживать Бучу и другие общины, пострадавшие от российской агрессии», — приводит «Арменпресс» слова главы административного района Нор Норк города Еревана Тиграна Тер-Маргаряна.

Официально МИД Армении об этом не сообщал. А председатель парламента Армении Ален Симонян и вовсе заявил, что такого визита не было.

«Никакая делегация не отправлялась в Бучу <...>. Ни один депутат от Республики Армения в Бучу не поехал», — заявил Симонян (цитата по ТАСС).

События в Буче

В апреле 2022 года представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Через два дня западные СМИ и украинские власти опубликовали снимки, на которых видны трупы людей.

По версии пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, подразделения ВС РФ были в Буче с 27 февраля по 31 марта 2022 года. После того, как ВСУ вошли в Бучанский район, украинская сторона обнаружила 1190 тел местных жителей — эту цифру назвал во вторую годовщину тех событий замглавы Национальной полиции Андрей Небитов. Он уточнил, что число жертв не окончательно — еще ведется поиск пропавших без вести 514 жителей Киевской области. Кроме того, до сих пор остаются неидентифицированными 180 тел.

В память о событиях в Буче возведена Стена памяти, которая состоит из нескольких стел, на каждой из которых — таблички с именами погибших. Всего на монументе высечено 509 имен.

Путин назвал события в Буче провокацией

Российская сторона причастность ВС РФ к гибели жителей Бучи отрицает.

«После достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами и что за люди работали над этим», — говорил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Минобороны России также утверждало, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные кадры в ведомстве назвали провокацией.