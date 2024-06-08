В Совфеде оценили отказ Гутерриша ехать на саммит по Украине в Швейцарии

Решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не участвовать в первом мирном саммите по Украине в Швейцарии представляет собой «самый последний» сигнал о том, что эта конференция является очередной политической формальностью. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Мероприятие запланировано на 15–16 июня и должно состояться в городе Бюргенштоке. При этом от присутствия на саммите уже отказались лидеры многих стран, включая КНР и Бразилию. Недавно аналогичное решение принял руководитель всемирной организации.

«Это (отсутствие Гутерриша. — «Газета.Ru») — самый последний сигнал о том, что конференция станет не более чем сотрясением воздуха, политической формальностью», — подчеркнул российский сенатор.

Он добавил, что этот факт признали даже Соединенные Штаты. Американский президент Джо Байден также отказался ехать на конференцию, поэтому Вашингтон на саммите будет представлять вице-президента Камила Харрис.

«Это ни о чем. И в незападном мире, да и в западном, это ни для кого не секрет», — подытожил парламентарий.

7 июня официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об отказе руководителя всемирной организации участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Тем не менее он отметил, что ООН будет представлена на мероприятии на соответствующем уровне.

Ранее в Кремле не исключили сюрпризы на саммите по Украине в Швейцарии.