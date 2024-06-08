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В ФРГ заявили о загрязнении поставляемой Киевом продукции опасными химикатами

В бундестаге заявили о загрязнении поставляемой Киевом продукции химикатами

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Efrem Lukatsky/AP

Члены бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявили, что поставляемая Киевом продукция загрязнена опасными химикатами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на обращение депутатов к правительству ФРГ.

По мнению депутатов, продукция не соответствует санитарным требованиям Евросоюза (ЕС) и загрязнена опасными химикатами.

«Средства защиты растений, которые давно запрещены в Европейском Союзе, продолжают использоваться на Украине. Украина является одним из крупнейших в мире импортеров этих химикатов. Из-за высоких цен на фирменные средства защиты растений часто используются контрафактные или иностранные пестициды с неизвестным химическим составом и свойствами», — говорится в обращении.

Члены бундестага указали на то, что Варшава неоднократно информировала Евросоюз об обнаружении запрещенных в ЕС пестицидов в продуктах питания, ввозимых с Украины, а также сальмонеллы в кукурузе и зерновом печенье и кадмия в горохе.

До этого агентство Bloomberg писало, что сухая погода и поздние заморозки в основных регионах выращивания пшеницы в России привели к глобальному росту цен на эту культуру.

Ранее Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно.

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