В Херсонской области пообещали отомстить за удар ВСУ по Садовому

Российские войска на поле боя отомстят Вооруженным силам Украины за трагедию в Садовом в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

«Враг думает, что можно подменить боевые и фронтовые, военные успехи смертями мирного населения! Он думает, что западным хозяевам все равно, будут ВСУ бороться с российской армией или бить по гражданским», — пишет Кастюкевич.

Сенатор добавил, что российские солдаты отомстят на поле боя за каждую жертву ударов ВСУ по мирному населению. А жители Европы, продолжает мысль Кастюкевич, должны увидеть, на что тратятся их налоги, за которые Запад закупает и поставляет Украине оружие.

До этого спасательные работы в селе Садовое Херсонской области приостановили из-за возможной дроновой атаки.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что к текущему моменту известно, что 17 человек погибли только возле здания, рядом с которым попал снаряд, еще четыре человека с осколочными ранениями погибли в соседних домах. Еще три человека тяжело ранены, их эвакуировали.

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