Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области пообещали отомстить за удар ВСУ по Садовому

Сенатор Кастюкевич пообещал месть за трагедию в Садовом

Российские войска на поле боя отомстят Вооруженным силам Украины за трагедию в Садовом в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

«Враг думает, что можно подменить боевые и фронтовые, военные успехи смертями мирного населения! Он думает, что западным хозяевам все равно, будут ВСУ бороться с российской армией или бить по гражданским», — пишет Кастюкевич.

Сенатор добавил, что российские солдаты отомстят на поле боя за каждую жертву ударов ВСУ по мирному населению. А жители Европы, продолжает мысль Кастюкевич, должны увидеть, на что тратятся их налоги, за которые Запад закупает и поставляет Украине оружие.

До этого спасательные работы в селе Садовое Херсонской области приостановили из-за возможной дроновой атаки.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что к текущему моменту известно, что 17 человек погибли только возле здания, рядом с которым попал снаряд, еще четыре человека с осколочными ранениями погибли в соседних домах. Еще три человека тяжело ранены, их эвакуировали.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами