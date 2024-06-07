«У нас были проблемы»: за что Байден извинился перед Зеленским Байден принес извинения Зеленскому за задержку военной помощи

Президент США Джо Байден на встрече в Париже заверил своего коллегу Владимира Зеленского в безоговорочной поддержке Украины. «Мы не собираемся отворачиваться от вас», — заявил Байден. Он объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $225 млн, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, минометные системы и артиллерийские снаряды. Кроме того, американский президент извинился за многомесячную задержку с поставками военной помощи.

«Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут на вашей стороне. Я говорил это во время всех дискуссий и продолжаю повторять. Соединенные Штаты поддерживают вас. Вы защищаетесь от агрессии. Наш долг — быть с вами», — с такими словами обратился президент США Джо Байден к своему украинскому коллеге Владимир Зеленскому на их встрече в Париже.

Президент страны-ключевого союзника Украины объявил о выделении нового пакета помощи в размере $225 млн.

«Я объявил уже о шести пакетах помощи на значительные суммы. Сегодня я подпишу дополнительный пакет в размере $225 млн, который поможет вам восстановить электрическую сеть», — сообщил Байден.

Однако, судя по сообщению Пентагона, новый пакет помощи будет чисто военным. Ведомство сообщило, что пакет предназначен «для удовлетворения ее (Украины) самых насущных потребностей на поле боя».

Минобороны США опубликовало список содержимого пакета помощи. Вот что в него вошло: — ракеты для ЗРК HAWK;



— зенитные ракеты Stinger;



— боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;



— 155-мм гаубицы;



— артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибра;



--81-мм минометные системы;



— бронетранспортеры M113;



— прицепы для перевозки тяжелой техники;



— прибрежные и речные патрульные катера;



— противотанковые ракеты TOW;



— противотанковые системы Javelin и AT-4;



— патроны к стрелковому оружию и гранаты;



— взрывные боеприпасы;



— приборы ночного видения;



— запчасти и другое вспомогательное оборудование.

«Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с более чем 50 союзниками и партнерами, чтобы обеспечить храбрым защитникам Украины критически важные потребности, необходимые для борьбы с российской агрессией», — говорится в заявлении Пентагона.

Пришлось извиняться

Во время встречи с Зеленским Байден впервые принес публичные извинения за задержку поставок военной помощи США.

«Я приношу извинения за те недели, когда мы не знали, что произойдет с финансированием — у нас были проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были одобрить и в котором были предусмотрены деньги — [проблемы] из-за некоторых наших очень консервативных членов, которые его придерживали. Но в конце концов мы с этим справились», — сказал Байден.

Джо Байден похвалил украинский народ и Владимира Зеленского.

«Вы не сдались. Вы совсем не уступили. Вы продолжаете бороться, и это просто замечательно. Это замечательно. И я... мы не собираемся отворачиваться от вас», — сказал президент США.

Зеленский рассказал не все

В ответ Зеленский заявил, что выделение нового пакета важно, чтобы «люди почувствовали, что мы не одиноки», что они вместе со своим «стратегическим партнером».

«Как это было во время Второй мировой войны, как Соединенные Штаты помогли спасти человеческие жизни, спасти Европу — и мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и то, что вы будете стоять с нами плечом к плечу», — заявил президент Украины.

Зеленский сообщил, что решения Байдена (вероятно, о разрешении наносить удары американским оружием по объектам на территории России) оказали «очень, очень позитивное влияние».

«Я не хочу делиться этим — всем, всеми подробностями — с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые у вас есть — которые вы должны услышать от нас», — сказал Зеленский на открытой для журналистов части встречи с Байденом.

Президенты также обсудили предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии, на который от США поедут вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент подчеркнул, что поддержка Украины от США неизменна», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Кроме того, Байден договорился с Зеленским встретиться на саммите Группы семи (G7) в Италии.