ВСУ за сутки выпустили 57 снарядов по мирным кварталам в ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего было произведено 23 обстрела, из которых 12 — на Донецком направлении, 10 — на Горловском направлении и еще один — на Ясиноватском.

Ранения получил мужчина 1963 года рождения. Также пострадал многоквартирный жилой дом на улице Вагнера в Донецке.

До этого дрон ВСУ скинул боеприпас в Горловке в ДНР, в результате чего был поврежден автобус.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее пенсионер получил ранения при атаке дрона ВСУ на поселок Красный Партизан в ДНР.