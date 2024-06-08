Неизвестный мужчина открыл огонь по зданию территориального центра комплектования (ТЦК, военный комиссариат) в городе Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

По информации журналистов, нарушитель имел при себе советский гранатомет РПГ-18 «Муха». С его помощью он выстрелил в стену здания, в результате чего произошел взрыв.

В материале уточняется, что никто из сотрудников военного комиссариата и оказавшихся рядом людей не пострадал. Тем не менее из-за взрыва были уничтожены карточки с учетными данными военнообязанных граждан, хранившиеся внутри здания.

7 июня британская газета The Guardian сообщила, что работники украинских ТЦК регулярно сталкиваются с враждебностью со стороны жителей страны. В частности, на тяжелое психоэмоциональное состояние пожаловался представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Пихота.

Авторы статьи отметили, что мужчина раздает повестки в военные комиссариаты на улицах Киева. Как сказал Пихота, из-за напряжения к концу рабочего дня его руки начинают трястись так, будто он сам побывал на линии фронта.

Ранее в Житомирской области Украины недовольные граждане попытались штурмом взять один из территориальных центров комплектования.