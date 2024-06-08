Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Аргентины отказался встречаться с послами мусульманских стран из-за Палестины

Милей не будет встречаться с послами мусульманских стран из-за Палестины

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался проводить встречу с послами мусульманских стран из-за представителя Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального секретаря Исламского центра Аргентины Мартина Сааде.

«В последний момент, когда подошло время прибытия президента ... в центр, нам сообщили, что он не будет на встрече, поскольку ему стало известно о присутствии представителя Палестины», — поделился Сааде.

В результате мероприятие провела глава МИД Диана Мондино.

Сааде подчеркнул, что представители исламских стран разочарованы встречей, так как отказ Милея присутствовать на мероприятии ставит их «в ситуацию худшую, чем было ранее».

До этого Милей заявил, что все же посетит саммит G7 в Италии, но не приедет на швейцарскую конференцию по Украине. Президент Аргентины прибудет в Италию 12 июня, проведет там три дня, после чего вернется в южноамериканскую страну.

Ранее Милей предложил аргентинцам частные тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами