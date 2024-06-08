В ХМАО вылупился кошачий акуленок

Океанариум торгово-развлекательного центра «Галактика» в городе Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе сообщил о вылуплении кошачьего акуленка. Публикация об этом была размещена в Telegram-канале центра.

Пара кошачьих акул отложила два яйца в феврале этого года. Сотрудники океанариума поместили их в специальный контейнер возле кораллового рифа. Вылупление произошло через три месяца. Первого акуленка перевели в основной аквариум. Второе яйцо все еще не треснуло.

«Теперь с нетерпением ждем появления второго малыша!» — заявили сотрудники «Галактики».

До этого в аризонском аквариуме вылупился птенец вымирающего вида африканских пингвинов.

За последние десятилетия численность африканских пингвинов резко сократилась, и они занесены Международным союзом охраны природы в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Только за последние два года их численность сократилась на 23%. В дикой природе эти птицы обитают в ЮАР, Намбии и окрестных островах, взрослые особи вырастают до 70 сантиметров и 5 килограммов.

Ранее биологи придумали способ спасти вылупившихся черепашат, бегущих в море.