МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко по уголовной статье. Это следует из базы розыска.

В карточке указано, что «Тимошенко Юлия Владимировна разыскивается по статье УК». Но что именно ей вменяется — не уточняется.

В графе установочные данные отмечено, что украинка родилась 27 ноября 1960 года в городе Днепропетровске.

До этого в России объявили в розыск представлявшего тероборону Украины трансгендера — американскую журналистку Сару Эштон-Чирилло. Уголовная статья, по которой она разыскивается, не сообщается. В феврале трансгендера внесли в перечень экстремистов и террористов — соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

В начале июня министерство внутренних дел России объявило в розыск одного из бывших руководителей партии «Либеральная Россия» Андрея Сидельникова (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее бывшего белорусского гребца объявили в розыск в России.