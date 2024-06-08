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Группировка «Юг» ВС РФ сбила 81 дрон за неделю

Группировка ВС РФ «Юг» поразила 81 дрон и три пункта управления БПЛА за неделю

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка «Юг» ВС РФ поразила три украинских пункта управления БПЛА и сбила 81 дрон за неделю. Об этом рассказал спикер группировки Вадим Астафьев.

«Нанесли поражение живой силе и технике 29-й, 54-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Константиновки, Воздвиженки, Белой Горы, Курдюмовки и Ивано-Дарьевки», — рассказал он.

Потери ВСУ в живой силе оцениваются в 235 человек.

Сообщается о поражении трех бронемобилей и четырех автомобилей ВСУ, а также 155-й гаубицы М777 и СА Krab польского производства, трех 152-миллиметровых гаубиц Д-20, 105-миллиметрового орудия М119 и зенитной самоходной установки Gepard.

До этого группировка «Юг» поразила четыре склада ВСУ с боеприпасами.

Также в Минобороны отметили, что в боях с украинскими войсками группировка «Юг» ликвидировала свыше 400 солдат ВСУ и уничтожила станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее руппировка ВС РФ «Юг» уничтожила украинскую станцию РЭБ «Буковель-AD».

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