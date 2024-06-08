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Байден озвучил число американских солдат в Европе

Байден заявил Конгрессу, что в Европе находятся 80 тыс. американских солдат

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

В Европе, на территории стран Североатлантического альянса, находятся 80 тыс. американских солдат. Об этом, в письменном уведомлении Сенату и палате представителей США, заявил президент Джо Байден, передает ТАСС.

«Около 80 тыс. военнослужащих ВС США направлены или дислоцированы в странах НАТО в Европе, в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», — утверждает Байден.

Это число осталось неизменным по сравнению с прошлым годом. Помимо стран НАТО, еще 576 американских солдат размещены в Косово, 2310 — в Саудовской Аравии, 3813 размещены в Иордании, а также в Ливане находятся 75 американских военнослужащих.

В письме, однако, не раскрывается, число американских солдат и офицеров в Ираке и Сирии — информация остается закрытой для «обеспечения национальной безопасности».

В Нигере осталось 700 американских солдат, которые будут выведены из страны в ближайшие месяцы, добавил Байден. Отдельно американский президент упомянул тюрьму Гуантанамо на территории острова Куба, где содержатся в данный момент 30 заключенных.

До этого Вооруженные силы США уничтожили несколько беспилотников и баллистических ракет хуситов.

Ранее хуситы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.

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