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В Свердловской области нашли потерявшихся в лесу детей

МЧС: в Свердловской области нашли живыми двух пропавших в лесу детей

В Свердловской области нашли потерявшихся в лесу детей. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«Пропавшие дети в Свердловской области найдены. Они живы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время детям ничего не угрожает. Брата и сестру эвакуируют из леса, после чего передадут медикам. Детей искали 654 специалиста и 98 единиц техники.

До этого портал URA.RU сообщал, что дети отправились на рыбалку вместе с дедушкой, но в какой-то момент разделились. Вместе с младшими членами семьи остались две собаки породы бигль, которые не отходят от своих хозяев. Пенсионер вышел из леса без детей.

3 июня в Краснодаре пьяный отец потерял на улице двухлетнего сына, ребенок провел ночь в подъезде. О пропаже двухлетнего мальчика в правоохранительные органы сообщили родственники. Ребенок пошел на прогулку с отцом, спустя некоторое время мужчина вернулся домой, сына при нем не было.

Ранее в Красноярске семилетний ребенок сбежал из больницы и пропал.

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