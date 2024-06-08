Пушилин прокомментировал атаки на Херсонскую область и ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин назвал чудовищными атаки на Херсонскую область и ЛНР. Соответствующую публикацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Киевский режим сегодня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах. <..> Желаю скорейшего выздоровления раненым. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Жители Донецкой Народной Республики разделяют боль утрат...», — заявил он.

Также атаки прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, также в Telegram-канале.

«Очередная трагедия. Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по Херсонской области. К большому горю, много погибших. Белгородская область скорбит вместе со всей страной», — заявил он.

До этого число пострадавших при ракетном ударе по Луганску увеличилось до 57. Число жертв атак на село Садовое Херсонской области в результате двух ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при этом выросло до 22.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Как рассказала пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, военнослужащие ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.