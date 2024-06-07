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Выросло число пострадавших при ракетном ударе по Луганску

Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску увеличилось до 57

Число мирных жителей, пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до 57. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Луганской народной республики (ЛНР).

«Из них четверо погибших», — сказано в сообщении.

По информации властей, в больницах находятся 40 человек с ранениями различной степени тяжести.

«На стационарном лечении в том числе двое несовершеннолетних», — добавляется в сообщении.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Как рассказала пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, военнослужащие ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

Несмотря на это, в Луганске произошли несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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