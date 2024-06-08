ВС США уничтожили несколько беспилотников и баллистических ракет хуситов

Американские войска уничтожили пять беспилотников и две баллистические ракеты йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем аккаунте в соцсети X.

«[ВС США] успешно уничтожили четыре беспилотные летательные системы и две противокорабельные баллистические ракеты на подконтрольной хуситам территории Йемена. Силы CENTCOM также успешно ликвидировали один беспилотник, запущенный <…> в сторону Баб-эль-Мандебского пролива», — говорится в сообщении.

Кроме того, американские военные уничтожили патрульный катер хуситов в Красном море и четыре противокорабельных баллистических ракеты.

До этого йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» совместно с союзниками из Ирака провели операцию против израильских судов в порту Хайфы.

Нападению подверглось судно, зашедшее в порт Хайфы в Палестине в обход запрета. Хуситы уточнили, что атака стала ответом на боевые действия Израиля в районе Рафаха.

Ранее хуситы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.