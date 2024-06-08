Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в районах Макаровки и Урожайного

Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Александр Гордеев заявил, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю и поразили ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Его слова передает ТАСС.

«Огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах Макаровки и Урожайного», — поделился Гордеев.

Он добавил, что украинская армия потеряла до 145 солдат, а также две боевые машины пехоты, буксируемая гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы и шесть беспилотников.

До этого Минобороны РФ сообщало, что более 20 украинских солдат сдались в плен Вооруженным силам РФ в период с 1 по 7 июня. За аналогичный промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 11 140 бойцов.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.