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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в районах Макаровки и Урожайного

МО РФ: ВСУ потеряли более 145 человек в районах Макаровки и Урожайного

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Евгений Биятов/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Александр Гордеев заявил, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю и поразили ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Его слова передает ТАСС.

«Огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах Макаровки и Урожайного», — поделился Гордеев.

Он добавил, что украинская армия потеряла до 145 солдат, а также две боевые машины пехоты, буксируемая гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы и шесть беспилотников.

До этого Минобороны РФ сообщало, что более 20 украинских солдат сдались в плен Вооруженным силам РФ в период с 1 по 7 июня. За аналогичный промежуток времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 11 140 бойцов.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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