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Глава Херсонской области рассказал о национализации собственности в регионе

Сальдо: жителей Херсонской области, финансировавших ВСУ, лишили собственности

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Люди, которые финансировали атаки украинских войск на Херсонскую область, автоматически лишились собственности на территории региона. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава субъекта Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«В этот список (обладателей собственности, подлежащей национализации. — «Газета.Ru») автоматически, учитывая наше региональное законодательство, попадают те, кто хотя бы какое-то участие принимал в финансировании или поддержке агрессии против Херсонской области и против РФ», — сказал губернатор региона.

Он подчеркнул, что никто не стал бы совершать подобные поступки неосознанно. Все, кто каким-либо образом помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ), отдавали себе отчет в своих действиях.

При этом, по словам Сальдо, у владельцев еще есть возможность вернуть свою собственность. Санкции будут отменены, если эти люди лично приедут в Херсонскую область и смогут доказать, что не принимали участия в упомянутой деятельности.

7 июня украинские военные нанесли два удара по селу Садовое, расположенному в Херсонской области. Одна из атак была совершена с применением французской управляемой авиабомбы, а вторая — с применением снаряда от американского комплекса HIMARS.

По последней информации, в результате обстрелов пострадали 37 человек. Из них 22 жителя спасти не удалось.

Ранее в Херсонской области раскрыли сроки восстановления Каховского водохранилища, разрушенного в июне 2023 года.

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