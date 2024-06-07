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Макрон заявил, что Франция начала подготовку украинских пилотов

Макрон: Франция с 7 июня начала подготовку украинских пилотов

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о начале подготовки пилотов ВСУ с 7 июня. Об этом сообщает Reuters.

«Обучение украинских пилотов начинается в настоящий момент», — поделился Макрон.

При этом французский президент не назвал количество самолетов, которые Франция намерена поставить Украине, но добавил, что пожелания Киева «приняты к сведению».

До этого Макрон говорил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией и не намерена допустить эскалации конфликта.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал решение властей Франции об отправке истребителей Mirage 2000-5 на Украину. По его мнению, это увеличивает риск начала мировой войны. Из-за решения об отправке истребителей на Украину Филиппо назвал Макрона «абсолютно сумасшедшим».

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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