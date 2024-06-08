Нельзя забывать, что именно Россия сломила гитлеровскую армию в годы Второй мировой войны, и лишь потом во Франции высадились американцы и освободили Западную Европу. Об этом заявил в эфире Europe 1 бывший кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

Журналист спросил политика, сожалеет ли он о том, что Россию не была приглашена на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии в 1944 году несмотря на то, что она участвовала в борьбе с нацизмом «на другом фронте».

«Россию приглашали 10 лет назад, а потом перестали, потому что, как вы сказали, она сражалась на другом фронте», — ответил Земмур.

При этом политик подчеркнул, что Россия должна занимать свое почетное место, потому что «именно она сокрушила германскую военную машину, которая в то время была лучшей армией в мире».

Юбилейные мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки союзных войск прошли 6 июня, Россия не была них приглашена.

Ранее сообщалось, что Зеленский ждет «высадку на Украине», подобную высадке в Нормандии.